توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار تليها شبورة صباحية

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس على مدار 72 ساعة المقبلة، بداية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد خلال ساعات الليل طقسا مائلا للبرودة تمتد حتى الصباح الباكر.

توقعات طقس 72 ساعة

ويسود خلال طقس 72 ساعة المقبلة طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الأحد

يشهد غدا الأحد 30 أبريل، أمطارا خفيفة بنسبة أقل من السبت نحو 10 درجات قيمتها 30%، حيث من المتوقع هطول أمطار على السواحل الشمالية الشرقية ونشاط رياح على مناطق من تلك السواحل، بالإضافة لجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

طقس الاثنين والثلاثاء

وعن طقس الاثنين والثلاثاء المقبلين فتختفي الأمطار، وتسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ووجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على مدار 72 ساعة

وتشهد درجات الحرارة بداية من الأحد وحتى الثلاثاء تفاوتا ملحوظا وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة الأحد 30 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة الاثنين 1 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.