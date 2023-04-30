تسليم مشاريع تمكين اقتصادي لـ3746 أسرة أولى بالرعاية في الشرقية 

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الشرقية في دعم 3746 أسرة أولى بالرعاية، على مدار أكثر من عشر سنوات، وذلك في جميع مراكز المحافظة، من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادي.

مشروعات تمكين اقتصادي

وتنوعت المشاريع ما بين (بقالة - خضروات وفواكه - صالون حلاقه - وبيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وترسيكلات - ملابس وأحذية - بقالة - ورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش - أحذيه وخردوات ومكواه بخار - ورشة تصنيع وبيع نجارة - مجمدات وخضروات - بيع وتغيير زيوت - خياطة وبيع ملابس ومفروشات) للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورش النجارة او الحياكة او الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس الماشية لمن يرغب فى ذلك.