تحذير عاجل من وزارة الصحة بشأن المضادات الحيوية وعدد جرعاتها

حذَّرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من مشاركة المضادات مع بعضهم البعض، وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها، إن على المواطنين الالتزام التام بالجرعات التي يحددها الطبيب، حيث لا تتم زيادة عدد الجرعات أو نقصانها حتى في حال تماثل الشفاء، موضحة أن تبادل المضادات الحيوية بين المواطنين وبعضهم البعض يعرض الشخص إلى الإصابة بمقاومة البكتيريا.

انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية هو أمر خطير، حيث إنه يسبب خللا كبيرا للمريض لأن نتائجه سيئة​، ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة استشارة الطبيب المشرف على الحالة المرضية وتحديد نوع المضادات الحيوية الأفضل أو استشارة الصيدلي للاستخدام الأمثل للدواء.

الذهاب إلى المستشفى أو الاستشارة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، على المواطنين خلال الفترة الحالية في حال الشعور بأعراض كنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، لا بد من التواصل مع الوزارة وعدم الحصول على العلاجات والأدوية من خلال الوصفات التي يتم تداولها بين المواطنين، أو التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل التساؤلات المختلفة للمواطنين أو توجيههم إلى أقرب مستشفى للصدر والحصول على البروتوكول العلاجي المناسب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المضادات الحيوية لا تعالج بواسطة المضادات الحيوية، حيث أن نزلات البرد أو الإنفلونزا هي عدوى فيروسية وليست عدوى بكترية لذلك لا بد من الحرص بشكل عام على أهمية الاستشارة قبل الحصول على أى علاجات أو أدوية.