حدث ليلا| تحذير عاجل من الأرصاد.. و«الصحة» توجه رسالة مهمة بشأن علاج الإنفلونزا

تنشر «الوطن» لقرائها موجزا لأهم الأحداث التي وقعت خلال فترة الليل، وذلك لاطلاع متابعيها على آخر وأهم الأنباء الجديدة أولا بأول.

الأرصاد الجوية تحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية ملحوظة يشهدها طقس الجمهورية خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في اختلال ملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار، حيث أن حالة الطقس، اليوم، ستشهد ظاهرتين جويتين، يتسببا في تقلبات في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس اليوم الأحد 30 أبريل، ستكون مائله للبرودة صباحًا، دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائله للدفء على السواحل الشمالية، مائله للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية تأتي نتيجة لحدوث ظواهر جوية وهي أمر طبيعي ومعتاد في فصل الربيع بل وتحدث طوال العام لكنها تزداد قوتها في فصل الشتاء، مضيفه خلال حديثها لـ«الوطن»، أن البلاد تتأثر حاليًا بمجموعة من الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل شمالية منخفضة ومعتدلة في درجات حرارتها، لجانب تأثرها بامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا على ارتفاع يتراوح بين 5 و6 كيلومترات من سطح الأرض.

نصائح «الصحة» عن مواجهة الإنفلونزا أو نزلات البرد

وفي سياق أخر، وجَّهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين بشأن علاج الإنفلونزا، حيث قالت إن المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد، لكنها يمكن للأدوية المضادة للفيروسات علاج الإنفلونزا والتقليل من مضاعفاتها، بالرغم من أن فيروسات الإنفلونزا تصبح مقاومة للأدوية مع مرور الوقت.

وأشارت الوزارة إلى أنه يُفضل وأن يحصل المريض أو مصاب الإنفلونزا على الأدوية في غضون 48 ساعة من بدء ظهور الأعراض وبعد استشارة الطبيب قبل الحصول على أي علاجات أو وصفات بين المواطنين وبعضهم البعض، كما أنه على مريض الإنفلونزا الالتزام التام بشرب كميات كثيرة من المياه، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، محذرة المواطنين مجددا من الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات.