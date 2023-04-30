فريق «باك ستريت بويز» العالمي في جولة بأهرامات الجيزة

قام أيقونات موسيقى البوب الأمريكية The Backstreet Boys بجولة في مصر، لاستكشاف بعض المعالم السياحية الأكثر شهرة، أثناء إقامتهم، أتيحت لهم الفرصة للمغامرة إلى الجيزة، حيث أذهلوا من أهرامات الجيزة العظيمة، أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

هدفت رحلاتهم الثقافية ذات المناظر الخلابة إلى جعل The Backstreet Boys يستمتعون بثقافة البلاد الغنية، وكرم الضيافة للشعب المصري، والاستمتاع ببعض التجارب التي لا تُنسى خلال رحلتهم الأولى إلى أرض الفراعنة.

تفاصيل حفل فريق «باك ستريت بويز» في مصر

تمت هذه الجولة من الأنشطة قبل الأول من مايو 2023، حيث يستعدون «باك ستريت بويز» للصعود على المسرح لأول مرة على الإطلاق في مصر، من المقرر أن يقام هذا الحدث المرتقب في ZED East، مشروع أورا ديفلوبرز إيجيبت البارز على الجانب الشرقي من القاهرة.

يعد الحدث جزءًا من «أورا ديفلوبرز إيجيبت» وتهدف «تكتس مارشيه» إلى تقديم عروض تساعد في تعزيز مكانة مصر كمركز ترفيهي بارز في المنطقة.

علق هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورا ديفلوبرز إيجيبت» على التعاون قائلاً: «نحن متحمسون جدًا لتقديم مواهب موسيقية وتجارب موسيقية لزوارنا لم يتم تقديمها في مصر من قبل، من مختلف الأنواع، نحن نعلم أنه من خلال هذه الأحداث، سنحول مشاريعنا إلى وجهة ترفيهية وموسيقية لا مثيل لها لجميع الزوار لإظهار أنها أماكن مميزة مناسبة لعروض فريدة من نوعها».

وتابع في بيان صحفي: «نحن نهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للجمهور تضع مصر على الخريطة من حيث مستقبل الموسيقى والمشهد الترفيهي. إنها خطوة بالغة الأهمية لشركتنا لتكون قادرة على جلب بعض المواهب الموسيقية الأكثر شهرة والأكثر طلبًا إلى واحدة من أكثر دول العالم شهرة تاريخًا، مصر».