حفل علي الحجار بساقية الصاوي اليوم.. أسعار التذاكر تبدأ من 280 جنيها

عشاق الفن الراقي يلتقون المطرب الكبير علي الحجار في حفل غنائي مميز تنظمه ساقية الصاوي اليوم، ضمن عروضها المتنوعة والتي تلبي اهتمامات جميع الفئات.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حفل علي الحجار اليوم بساقية الصاوي، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء والمتابعين من المهتمين بالحفلات الفنية والعروض الثقافية.

موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي

يقام حفل المطرب الكبير علي الحجار بساقية الصاوي مساء الليلة 29 أبريل بقاعة النهر، وما زالت تذاكر الحجز متاحة عبر الموقع الإلكتروني لساقية الصاوي، وتبدأ أسعارها من 280 جنيها.