وظائف وزارة الكهرباء 2023.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

حددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء، الشروط والمستندات المطلوبة لشغل بعض الوظائف القيادية 2023 من بين العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتشمل الوظائف: «رئيس قطاع التشغيل والتحكم الآلي 1 بقطاعات التحكم والوقاية والاتصالات - رئيس قطاع شبكات إحياء 1 بقطاعات شبكات التوزيع - رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية - رئيس قطاع الشئون التجارية لإحياء عدد 1 - رئيس قطاع التخطيط الفني بقطاعات الشئون الفنية - مدير الإدارة العامة لصيانة معدات الاختبار بقطاعات التحكم والوقاية والاتصالات - رئيس قطاع الوقاية وصيانة الموزعات بقطاعات التحكم والوقاية والاتصالات»

المستندات المطلوبة وشروط التقدم لوظائف الكهرباء 2023

وطالبت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء، المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها الالتزام بالشروط وإحضار المستندات التالي:

- بيان عن إبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

- أن يقدم اقتراحاته لتطوير الوحدة المراد شغل رئاستها أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاية الإنتاجية بها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

- على المتقدمين لشغل وظائف « رئيس قطاعات - رئيس قطاع - مدير عام » تقديم أصل + 5 صور ضوئية لجميع.

- المستندات، وجميع الأصول والصور الضوئية دون تخريم أو تدبيس للنسخ.

- يشترط في المتقدم استيفاء الشروط العامة للترقية طبقا للائحة نظام العاملين لشغل الوظيفة القيادية المعلن عنها وقت تقديم الطلب.

- إحضار 4 صور فوتوغرافية حديثة، و4 صور من بطاقة الرقم القومي ترفق بمذكرة المعلومات.

- أصل نتيجة تحليل الموارد المخدرة والمسكرة

تقارير الكفاءة والجزاءات والتدرج الوظيفي

كما طالبت المتقدمين من داخل قطاع الكهرباء والطاقة ومن غير العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تقديم بيان حالة وظيفية على أن يشمل تقارير الكفاءة والجزاءات والتدرج الوظيفي والإجازات والدورات التدريبية، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الإدارة بجهة عمله وكذا الموافقة على التقدم للوظيفة المعلن عنها.