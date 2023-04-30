خريطة انقطاع الكهرباء لمدة 4 أيام في 50 منطقة بنجع حمادي للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومجلس مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، فصل التيار الكهربائي عن نحو 50 منطقة في المدينة، لإجراء الصيانة نصف السنوية لأكشاك الكهرباء بمختلف المناطق، وذلك لمدة معينة، من الساعة الخامسة صباحا حتى التاسعة صباحًا، بداية من غد الاثنين، حتى يتمكن الأهالي والمصالح الحكومية من اتخاذ الاحتياطات اللازمة حيال ذلك.

وتابعت الوحدة المحلية في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن مدينة نجع حمادي عن المناطق، وذلك لإجراء أعمال الصيانة نصف السنوية على أكشاك الكهرباء.

مناطق انقطاع الكهرباء في نجع حمادي

وتبدأ الانقطاعات من غد الاثنين من الساعة الخامسة صباحا حتى التاسعة صباحا، وذلك عن الأيام الآتية:

- يوم الاثنين، الموافق 1 مايو، وذلك عن المناطق الآتية في مدينة نجع حمادي في منطقة بنك القاهرة القديم، وشارع 30 مارس المرور شارع التامينات، وشارع التحرير حتى السلخانة، ومنطقة مطحن ناصر، ومنطقة بين المحطات، ومنطقة الأوقاف، ومنطقة الجوازات، ومنطقة التليفزيون، وشارع 15 مايو من المحكمة حتى الشونة، خلف المحكمة، ومسجد الفتح، ومنطقة موقف القمانة، ومنطقة الشونة، وشارع 15 مايو حتى محطة السكة الحديد، والخط السريع، ومنطقة بين المحطات، ومنطقة المستشفى.

- يوم الثلاثاء، الموافق 2 مايو، سيتم فصل التيار الكهربي عن شارع 15 مايو حتى الشونة، حتى المحطة، والخط السريع، وكوبري نجع حمادي، وجراج عثمان، ومستشفى الري، ومركز شرطة نجع حمادي، ومحطة السكة الحديد، ومطافي نجع حمادي، ومدرسة الإعدادية بنين.

- يوم الأربعاء، الموافق 3 مايو، سيتم فصل التيار الكهربي عن شارع الجمهورية حتى الشيخ هرمل، والسجرات الترعة الضمرانية، وشارع السهاريج، ونجع إبراهيم.

- يوم السبت، الموافق 6 مايو، سيتم قطع التيار عن مناطق الترعة الضمرانية، والعمارات السكنية، ومنطقة الاستاد، ومنطقة خلف الاستاد، ومنطقة التقسيم المخالف، ومدرسة الصنايع، ومدرسة المشتركة والوعي الإسلامي.

انقطاع الكهرباء في قرية بهجورة بنجع حمادي

كما أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة نجع حمادي انقطاع الكهرباء في قرية بهجورة، لإجراء اعمال الصيانة بقطاع الكهرباء يوم الثلاثاء 2 مايو، من الساعة الخامسة صباحا حتى التاسعة صباحا.

وسيتم الفصل عن المغذيات ودخل رقم 3,2، وعن مغذيات النموذج للوحدة المحلية لقرية بهجورة ومنطقة مركز الشباب وشارع الوزيري والمناطق المحيطة.