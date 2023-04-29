«الكهرباء» تنتهي من مراجعة استهلاك المشتركين لبدء طباعة فواتير مايو 2023

تنتهي شركات توزيع الكهرباء اليوم على مستوى جميع المحافظات من مراجعة قراءات كشوف استهلاك المشتركين التي سلمها كشافين الكهرباء لاستبعاد القراءات الشاذة لبدء عملية طباعة إيصالات فواتير الاستهلاك للمشتركين عن شهر مايو 2023 غدًا، لإصدار فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين دون أخطاء، وفقًا لتعليمات الشركة القابضة للكهرباء والتي تبدأ إجراءاتها من استلام كشوف قراءات العدادات من الكشافين وحتى الانتهاء من طباعة الإيصالات.

كيف تتأكّد من صحة فاتورة استهلاك شهر مايو 2023 قبل السداد

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يجب أن يقوم بأتباعها المشترك للتأكّد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء شهر مايو 2023 قبل السداد من خلال الآتي:

مراعاة الاختلاف في معدل الاستهلاك

** مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاة الاختلاف في معدل الاستهلاك وثبات الأحمال المركبة.

قراءة استهلاك العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية

** في حال ملاحظة المشترك أنَّ قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مايو 2023 مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي يقوم بقراءة استهلاك العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

حساب قيمة فاتورة الاستهلاك

** يمكن للمشترك حساب قيمة فاتورة الاستهلاك عن شهر مايو 2023 قبل السداد للتأكّد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج «احسب فاتورتك».

التوجه لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لمحل الإقامة

** في حال اكتشاف المشترك وجود فارق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتمّ اللجوء إلى تقديم شكوى من خلال التوجه لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لمحل إقامته، وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد، ويتمّ ذلك من خلال تصوير قراءة العداد ليتمّ تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

** يمكن للمشترك التقدم بشكوى في حال عدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بعداد الكهرباء على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121، كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.