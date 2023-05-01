في عيد ميلاد منة عرفة الـ24.. تعرف على قصة أحدث أفلامها «شريط 6»

تحتفل اليوم الفنانة منة عرفة بعيد ميلادها الـ24، حيث نشرت أكثر من صورة لغرفتها في أحد الفنادق، خلال احتفالها.

أحدث أعمال منة عرفة بدور العرض

يعتبر فيلم «شريط 6»، من أجدد وأحدث الأعمال السينمائية، التي من المقرر طرحه قريبا بدور العرض، بعد طرح عدد من الأفلام في موسم عيد الفطر.

بدأ تصوير الفيلم في أكثر مكان، حتى انتهى أبطال المسلسل من تصويره كاملاً، ودخل في مرحلة المونتاج والمكساج، من أجل عرضه قريبًا.

أحداث فيلم «شريط 6»

تدور أحداث فيلم «شريط 6» حول طبيب أمراض نفسية، يحاول حل قضايا الشباب، ومن خلال مجموعة من القضايا في الجيل الجديد، والأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة.

أبطال فيلم «شريط 6»

فيلم «شريط 6» بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.