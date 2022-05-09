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عاجل.. أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد محمود المهدي زوج منة عرفة

كتب:

جيهان عبد العزيز
11:47 م | الإثنين 09 مايو 2022
أشرف زكي وزوجته

أشرف زكي وزوجته

تقدم محامي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ إلى قسم شرطة الدقي ضد محمود مهدي زوج منة عرفة، للتشهير به وزوجته روجينا عبر المواقع الإخبارية والإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

تحرير محضر بالواقعة 

وتحرر محضرًا بالواقعة ضد محمود المهدي زوج منة عرفة، أحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

تفاصيل البلاغ

كان محامي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قدم بلاغا إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، اتهم فيه محمود المهدي بالتشهير بنقيب المهن التمثيلية والإساءة إليه.

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