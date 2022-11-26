حبس طليق منة عرفة شهرين لاتهامه بالإساءة لأشرف زكي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية حبس محمود المهدي طليق منة عرفة شهرين وكفالة ألف جنيه، وغرامة 20 ألفا وتعويض مدني مؤقت بنحو 40 ألفًا وواحد جنيه، لاتهامه بالتعرض لأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والحديث عنه بشكل مسيء.

حبس طليق منة عرفة شهرين

صدر الحكم في القضية التي تحمل رقم 1140 لسنة 2022 جنح اقتصادية، وترافع شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن أشرف زكى، وقرر بأن التهمة ثابتة في حق المتهم، ونتيجة التقرير تدينه، وتسبب في أضرار مادية ومعنوية للدكتور أشرف زكي.

الحكم الثالث ضد طليق منة عرفة

وتقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض ببلاغ لمباحث الإنترنت اتهم فيه محمود المهدى طليق الفنانة منة عرفة، بالتعرض لموكله أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وتم فحص البلاغ، وجاءت النتيجة بارتكابه للواقعة.

يذكر أن ذلك الحكم هو الثالث الذي يصدر ضد محمود المهدى، على خلفية أزمته الأخيرة مع أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وتعرضه له بالإساءة.