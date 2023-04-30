«الوطن» تحتفل بعيدها السنوي الـ11 بحضور عمرو الفقي وحسام صالح

احتفلت «الوطن» بمرور الذكرى الـ11 لتأسيسها، في حفل كبير نظمته الجريدة مساء اليوم بحضور عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة، وحضور عدد كبير من قيادات الوطن وكتيبة الصحفيين وجميع العاملين بها.

وتزيّنت جدران «الوطن» بالبالونات والصور التي تحمل ذكريات الصحفيين طوال رحلة عمرها 11 عامًا، كانت مليئة بالإنفرادات والحملات اللتي أطلقتها الوطن واستهدفت في الأساس مصلحة الوطن والمواطن المصري، وافتتح الحفل الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، قائلا: «الحمد لله الوطن طول الوقت مرتبطة بالوطن الكبير وبظروفه.. السنة اللي فاتت وإحنا بنحتفل بـ 10 سنين، كنا بنحتفل بالمشهد التاريخي بتاعنا اللي جه في مسلسل الاختيار، وقت ما خرجت حركة تمرد يوم 3-7 من الوطن على القيادة المشتركة ليعلنوا انتهاء عصر جماعة الإخوان الإرهابية، وده كان بالنسبة لنا موقف تاريخي».

وحرصت «الوطن» حينها على عمل مؤتمر صحفي لـ«تمرد» داخل الجريدة، وفقا لما أوضحه الدكتور محمود مسلم: «وقتها تمرد مكانوش لاقيين مكان يعملوا فيه مؤتمر صحفي وكلموني واتفقت مع مجدي الجلاد، رئيس تحرير للجريدة وقتها، أننا هنعمله في الوطن، حتى قالوا لي لو الإخوان هاجموا الجورنال قلت لهم هنعمله في الشارع وهنقف مع البلد».

وشدد الدكتور محمود مسلم، على أن الوطن من الصحف صاحبة الموقف الواضح من الإخوان منذ تأسيسها، لأن مجموعة هيئة التحرير وكبار الكتاب كان لديهم مواقف ضد الإخوان سواء أثناء حكمهم أو بعده، مضيفًا: «دفعنا التمن مرتين حرقوا فيهم الجورنال، ودفعنا التمن من سمعتنا واتحطينا في قوائم الاغتيال أنا وأستاذ مجدي الجلاد كذا مرة»، معبرًا عن سعادته بالاحتفال بالعيد الـ 11 للوطن، تزامنا مع تطهير سيناء من الإرهاب: «كان فيها احتفالات جميلة وإحنا كمان بنحتفل فطول الوقت الوطن الجورنال مرتبط بالوطن البلد».

وهنّأ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، جميع العاملين في «الوطن»، بذكرى التأسيس الـ 11، قائلا: «الواحد سعيد بالروح اللي شايفها، والإمكانيات والكوادر اللي موجودة، جورنال الوطن عريق في مهنيته والصحافة اللي بيقدمها، إن شاء الله موفقين دايما ومن ارتقاء لارتقاء».

وأكد المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، على كلمة عمرو الفقي، قائلا: «أستاذ عمرو لخص رسالة المتحدة لحضراتكم، أنا بس بعتز بالاستوديو، لأنه مكنش هيطلع بدون شغلكم، لأن الشغل بتاعكم وتأثيره هو اللي أدانا حماس أننا نحط استثمار علشان يبقى فيه استوديو زي ده يطلع شغل وناس بتابعه ويطلع أرقام بتزيد باستمرار، كل الديجيتال مهمة، لأن ده اللي هيخلي الوطن رقم 3 أو 2 أو 1»، مختتما حديثه بكلمة «قوته في ناسه».

كما وجّه الدكتور محمود مسلم، الشكر لكل الزملاء المتواجدين أو الذين تركوا المكان لكنهم شاركوا في الوصول بالوطن لمراحل توزيع 500 ألف نسخة: «كنا بنحتفل السنة اللي فاتت بترتيبنا التالت على مستوى العالم في المشاهدة، والسنة دي في المسلسلات في رمضان عملنا شغل كويس جدا بنشكركم كلكم».

ووجه «مسلم» الشكر لكل من عمرو الفقي وحسام صالح، لدعمها المستمر، خاصة في استديو الوطن الذي تم بدعم المتحدة، ويضاهي استديوهات القنوات، إضافة لتغيير الأجهزة والتطويرات الكبيرة في الجريدة، مختتما حديثه برسالة سعيدة للعاملين بالجريدة: «عاوزين نقولكم بناءًا على طلب أستاذ عمرو، هنعمل مسابقة شهرية لأفضل محررين حققوا أرقام على كل المستويات سواء الفيديو أو الموضوعات وهنديهم مكافأة قيمة».

وخلال الحفل عرضت الوطن أغنية احتفالية بمرور 11 عاما، وهي «11 سنة قوته في ناسه»، تبرز مشاهد من ذكريات الصحفيين داخل صالة التحرير، كما عرضت الفيلم الوثائقي «أنا الشعب»، الذي يعبر عن رسالة الوطن في التعبير عن المواطن منذ انطلاقتها الأولى في 29 أبريل 2012، ونشرت الوطن في عددها السنوي الصادر يوم السبت الماضي ملف عنونته بـ«أنا الشعب»، ويتحدث عن سمات الشخصية المصرية من خلال 6 وجوه وهي «الصبور، الكريم، المضياف، المقاتل، المتسامح، وأبو دم خفيف».