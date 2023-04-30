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الإعلامية داليا أشرف تهنئ «الوطن» بذكرى تأسيسها الـ11: أجمل الجرائد وأصدقها

كتب:

يارا أشرف
09:16 ص | الأحد 30 أبريل 2023
الإعلامية داليا أشرف

الإعلامية داليا أشرف

تحدّثت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة dmc، عن جريدة الوطن، متناولة ملف «أنا الشعب» الخاص بالذكرى الـ11 لتأسيس جريدة الوطن.

وقالت «أشرف»: «اليوم نحتفل بمرور 11 سنة على تأسيس جريدة الوطن، الوطن من أفضل وأجمل الجرائد وأصدقها»، مشيرة إلى أنّ موقع جريدة الوطن يقدّم مجهودات وأعمال أكثر من رائعة في الفترة السابقة.

وهنأت الإعلامية، العاملين والمحررين بجريدة الوطن وعلى رأسهم الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ورئيس شبكة DMC، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بمناسبة الذكرى الـ11 على تأسيس الجريدة.

واستضافت الإعلامية داليا أشرف خلال برنامجها «8 الصبح»، 3 من الصحفيين بجريدة الوطن، هم: محمد علي حسن، رئيس قسم الخارجي في الجريدة، ووفاء الصعيدي، وسمر صالح، صحفيات بالجريدة.

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