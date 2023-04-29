الكاتبة الصحفية هبة حسنين: «الوطن» انحازت للمواطن وقضاياه طوال 11 عامًا

قالت الكاتبة الصحفية هبة حسنين، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنه عند الإعداد لإصدار العدد الخاص الاحتفالي بمناسبة مرور 11 عاما على تأسيس الجريدة، كانت الفكرة أن يكون العدد بالكامل عن المواطن المصري، فالجريدة تهتم بالمواطن المصري وقضاياه بكل فئاته منذ اللحظة الأولى لانطلاقها من خلال «فيتشرات» وملفات إنسانية وحملات أطلقتها لإنقاذ أطفال مرضى الضمور، فكان انحيازها الأول للمواطن.

سمات الشخصية المصرية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن فكرة العدد الخاص دارت حول سمات الشخصية المصرية «صبور ومقاتل وكريم ومتسامح ومضياف ودمه خفيف»، وفي كل محور تم تناول السمة الشخصية بالتفصيل.

وأشارت إلى أن جريدة «الوطن» خاضت معارك كثيرة للغاية لتكون صوت الحقيقة وصوت الشعب، وطوال الوقت كانت ملتزمة بالحيادية والموضوعية، واستطاعت خلال 11 عامًا كسب ثقة الجمهور.

وتابعت أن الجريدة مرت بمواقف صعبة عديدة، كان أبرزها اعتداء جماعة الإخوان الإرهابية على مقرها، وتهديد الصحفيين ووضعهم على قوائم الاغتيالات، لكن «الوطن» وصحفييها استطاعوا تجاوز هذه الفترة، سواء من عمر «الوطن الجريدة» أو من عمر «الوطن مصر»، مشددةً على أنه خلال تلك الظروف كان الكثير من الصحفيين يقيمون في المقر ليلا ونهارا دفاعا عنها من أي هجوم قد تتعرض له، كما أن شباب الصحفيين كانوا يقفون في الشارع ليكونوا حائط صد أمام أي هجمات، والحمد لله تجاوزنا هذه الفترة.

أفكار جديدة لمواكبة الحياة السريعة

وتحدثت الكاتبة الصحفية هبة حسنين عن التطوير الذي تنتظره الجريدة خلال الفترة المقبلة، قائلة إنها عملية دائمة وتحدث باستمرار، وطوال الوقت يوجد تطوير وأفكار جديدة لمواكبة الحياة السريعة والقارئ الذي اختلفت اتجاهاته وميوله، وهذا التطوير يحدث دوما من خلال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس الإدارة والدكتور أحمد محمود المستشار الفني، بجانب مركز التدريب الذي تشرف عليه الزميلة مروى ياسين، والذي يجري قياسات لاحتياجات المؤسسة طوال الوقت سواء من العناصر البشرية أو المحتوى.

وأوضحت أنه خلال الفترة الأخيرة مرت الصحافة الورقية بظروف صعبة، ومعظم الصحف بدأت في الاتجاه للديجيتال والصحف الإلكترونية، وفي «الوطن» جرى استحداث أقسام جديدة معتمدة على الصورة مثل الفيديو والفيديوجراف وغرف الأخبار التي تقدم نشرات طوال الوقت لإرضاء أذواق القارئ الباحث عن الصورة.