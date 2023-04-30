انطلاق مهرجان الربيع في الإسماعيلية.. «كل السيارات مزينة بالورد» (صور)

انطلق عصر اليوم الأحد، مهرجان الربيع في الإسماعيلية بمشاركة الآلاف من أهالي المحافظة وعدد كبير من السيارات المزينة بالورود في عادة سنوية لأهالي المحافظة.

وتوافد أهالي محافظة الإسماعيلية عصر اليوم، على شارع محمد علي، أمام ديوان المحافظة القديمة، للاستمتاع بفعاليات المهرجان السنوي للربيع بحضور محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة واللواء محمود عاشور مدير أمن المحافظة.

انتشار الخدمات الأمنية

وانتشرت الخدمات الأمنية بمحيط شارع محمد علي وشارع السلطان حسين في الرابعة في الإسماعيلية عصر اليوم استعداداً لانطلاق ديفليه السيارات والذي تشارك فيه سيارات الأحياء والمراكز والمدن وبعض سيارات الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

وتزينت الشركات بالورود للمشاركة في عرض ديفليه مهرجان الربيع أملاً في الحصول علي جائزة أفضل سيارة في العروض من حيث الورود وطبيعتها وتناسق الألوان.

إغلاق شارع محمد علي

وأغلقت إدارة مرور الإسماعيلية شارع محمد علي بشكل كلي أمام حركة السيارات، ودفعت بالخدمات المرورية لتسيير الحركة في نطاق حي أول ومنطقة نمرة 6 في توقيت عرض ديفليه السيارات.

واصطحب أولياء الأمور الأسر والأطفال إلى الشارع لمتابعة عروض مهرجان الربيع في الإسماعيلية والاستمتاع بالفقرات الفنية المشاركة من فرق الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرق الشباب والرياضة.