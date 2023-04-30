خريطة احتفالات الإسماعيلية بأعياد الربيع.. تنطلق مساء اليوم

تحتفل محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، بأعياد الربيع في كرنفال كبير يشارك فيه عدد من سيارات الأحياء والمراكز وبعض الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

وتنطلق احتفالات عيد الربيع في محافظة الإسماعيلية الرابعة عصر اليوم، من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم بشارع محمد علي، وتستمر حتى الساعة السادسة والنصف.

خريطة احتفالات عيد الربيع في الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، فإن الاحتفالات تبدأ باستقبال الضيوف والمواطنين من الثالثة عصرا، بشارع محمد علي، يعقبه افتتاح معرض للزهور الذي يستمر لمدة أسبوع في عدة مناطق.

كما يشمل الحفل تقديم فقرات فنية يشارك فيها فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة الفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية وفرق الشباب والرياضة وفرق الأطفال في مكتبة مصر العامة.

مسابقة أميرة الفراولة

كما تشهد خريطة الاحتفالات اليوم تنظيم مهرجان أميرة الفراولة بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، والتي يتم فيها اختيار طفلة من المتسابقات لتكون أميرة الفراولة هذا العام.

وقال اللواء شريف بشارة محافظة الإسماعيلية، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم المهرجان هذا العام، والذي يمثل عادة سنوية لأهالي المحافظة يستمتعون فيها بأجواء الربيع.