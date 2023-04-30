وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ البحيرة يفتتحان حمام السباحة بدمنهور

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، حمام السباحة بمركز شباب الرحمانية المقام بنظام حق الانتفاع.

افتتاح حمام سباحة في دمنهور

كما تابعا عرض سباحة لمجموعة من الشباب السباحين أبناء الرحمانية، إذ أوضح العرض استعداد حمام السباحة لاستقبال البطولات وكذا مدى كفاءة وموهبة السباحين وتدريبهم العالي والتعامل مع أي حالة والإنقاذ والتدخل السريع.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أهمية الحفاظ على المكان وكذلك جميع المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مدى تطويرها، ما يسهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي على الاهتمام الكبير بالشباب والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف على كل طلبات المواطنين.

تطوير مراكز الشباب في البحيرة

كما أكد أن التطوير مستمر لمراكز الشباب وخاصة بالقرى لأهميته وما تقدمه من خدمات وتلبية واحتياجات أبنائنا والعمل على تشكيل الفكر وثقافة وتنمية الوعي لديهم.

واضاف أن محافظة البحيرة نالت نصيبا كبيرا من التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في جميع القطاعات، بفضل رؤية القيادة السياسية.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ البحيرة، مركز شباب الرحمانية المقام على مساحة 17 ألف متر مربع، ويخدم أكثر من 55 ألف نسمة.