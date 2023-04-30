ضبط 400 طن أقماح محلية بحوزة مدير إنتاج مطحن في البحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، أنّ مدير إنتاج مطحن كائن بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة، أدخل القمح المحلي في موسم 2023 لإنتاج الدقيق الحر، دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية، بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالي، محققا أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، جرى استهداف المطحن المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور بتهمة تخزين 400 طن أقماح محلية، محظور استخدامها لإنتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالي، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.