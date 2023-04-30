شعبة الذهب تطرح رسمياً مبادرة لخفض الأسعار.. التفاصيل الكاملة

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية اليوم الأحد، عن مبادرة تقديم الخصومات من قبل المصانع والورش والمحلات في مصنعيات الذهب، من أجل تشجيع المواطنين على شراء المشغولات الذهبية.

وذكر هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، أنه بعد انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية بشكل كبير، بسبب اتجاه المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية، تأتي هذه المبادرة، من أجل تشجيع المواطنين للإقبال على شراء المشغولات.

مبادرة تقديم الخصومات على مشغولات الذهب

وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن ربما تكون مبادرة الخصومات على المصنعيات، مدة شهر من أجل المساعدة في جعل المواطن يمكنه شراء المشغولات الذهبية وكذلك بدوره يعمل على خفض الطلب على السبائك الذهبية وخام الذهب.

توقعات رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات

ونتيجة ارتفاع الطلب على الذهب وانخفاض المعروض، يتوقع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وصول جرام الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه.