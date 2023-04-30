تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ2650 جنيها

تشهد أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، انخفاضا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2650 جنيها، بعد أن بلغ سعره في بداية التعاملات 2670 جنيها، ويقدّر التراجع بنحو 20 جنيها، حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار الذهب سواء الارتفاع أو الانخفاض، حسب ما قاله عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 3029 بدلا من 3051 جنيها، بينما يسجل عيار 22 اليوم 2776 جنيها بدلا من 2797 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2650 جنيها، بعد أن سجل صباحا 2670 جنيهًا، بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2271 بدلا من 2289 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل في منتصف تعاملات اليوم 1767 جنيها، بعد أن بلغ سعره صباحا 1780 جنيها للشراء، كما سجل عيار 12 في منتصف التعاملات 1514 بدلا من 1526 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، فيشهد تراجعا ملحوظا، حيث يبلغ سعره 21200 جنيه، بعد أن سجل صباحا 21360 جنيها.