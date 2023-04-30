ما هو موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر؟.. عضو الشعبة يجيب

توقّعت شعبة الذهب، موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر، وقررت الشعبة اليوم عقد مؤتمر صحفي لمناقشة أسعار الذهب وتحديد الآلية الصحيحة للتسعير، ومتابعة تداول الذهب في السوق في ظل الإقبال الكبير على الأسعار حاليا.

موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر

وتوقّع ناجي فرج، عضو شعبة الذهب، تراجع أسعار الذهب عيار 21 إلى 2100 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنّ زيادة الطلب على الذهب أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حاليا.

وأكد فرج لـ«الوطن»، أنّ شعبة الذهب تنظم الآن مؤتمرا صحفيا لمناقشة أحوال سوق الذهب، والوقوف على حالة الارتباك التي يشهدها السوق حاليا، لافتا إلى أنّ مقترح وزارة التموين الذي تقدّم به الدكتور على المصيلحي، سيكون له بالغ الأثر في استقرار أسعار الذهب بمصر، ولا يوجد سبب على الإطلاق يمنع تراجع أسعار الذهب في مصر، خاصة أنّ الأسعار أعلى من العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 يسجل في بداية تعاملات اليوم 3051 جنيهًا، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2797 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية، وضريبة 2289 جنيهًا، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2670 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم 1780 جنيهًا للشراء، كما يبلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم 1526 للشراء.

سعر جنيه الذهب

وأشار إلى أنّ سعر الجنيه الذهب مستقر في بداية تعاملات اليوم، وسجل داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 21 ألفًا و360 جنيهًا، كما يبلغ سعر الأونصة 94 ألفًا و899 جنيهًا.