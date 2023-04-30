أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ2650 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث تعتبر السبائك الأكثر مبيعا الفترة الحالية، وقدّمت الشعبة للمواطنين عدة نصائح، منها عدم بيع الذهب إلا للضرورة القصوى، ويستطيع المواطنين الشراء عندما يمتلكون أموالا تساعدهم على ذلك، ويجب على المواطنين شراء الذهب من محلات موثوق بها والتأكد من صحته، حسب ما صرح به ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

واستعرض فرج أسعار الذهب اليوم في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 3029 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر 2650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- جرام الذهب عيار 18 يبلغ الآن داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2271 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2776 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- سجل عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة 1767 جنيها بينما يباع عيار 12 بسعر 1514 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ سعر جنيه الذهب تراجع اليوم مصر، حيث يسجل الآن 21200 جنيه، بينما يبلغ سعر الأونصة 94189 جنيها للشراء.