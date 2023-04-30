بطيخ أبو سمبل يغزو أسواق جملة كفر الشيخ.. «أحمر على أبوه ورخيص»

بالرغم من أن موعد حصاد البطيخ لم يحل علينا والمقرر له نهاية شهر مايو المقبل، إلا أن بوادر الخير هلت علينا من مدينة أبو سمبل السياحية في محافظة أسوان، لتغزو أسواق الجملة في محافظة كفر الشيخ، وسط تواجد كميات كبيرة من البطيخ الأسوانى اللذيذ، وبأسعار في متناول جميع المواطنين في حالة عمليات الشراء له.

مميزات بطيخ أبو سمبل.. طعم شهي وسعر يبدأ من 15 جنيها

ويقول عصام حسين، أحد تاجر الفاكهة في سوق الجملة، بمدينة كفر الشيخ، إن بطيخ أبو سمبل، والقادم من محافظة أسوان، إلى هنا ذو طعم جيد للغاية، ويتميز بأنه أسعاره في متناول الجميع والتي تبدأ من 15 حتى 30 جنيها لسعر البطيخة والتي تزن من 10 حتى 15 كيلو للبطيخة الواحدة.

ويضيف أن ظهور بطيخ أسوان في أسواق كفر الشيخ منذ شهر ونصف تقريباً، وذلك يرجع لزراعته في محافظات جنوب مصر، والتي تتوافر بها درجة حرارة مناسبة لزراعته في فصل الشتاء هناك.

إقبال كبير من المواطنين لشراء البطيخ

وتقول لمياء علي، موظفة، من أبناء محافظة كفر الشيخ، إن طعم البطيخ الأسواني رائع وشهي وخفيف على المعدة، ويزيد جمال الطعم له أنه في متناول شراء المواطنين، بالرغم من ظهوره مبكراً.

بطيخ كامل النمو

ويؤكد الدكتور محمد المحروق، أستاذ البساتين والخضروات، لـ«الوطن»، أن البطيخ المنزرع في محافظات جنوب مصر، وخاصة في محافظة أسوان كامل النمو، لتوافر مقومات نمو محصول البطيخ بشكل جيد في فصل الشتاء، علاوة على توافر المناخ المناسب لزراعة المحصول بتلك الأراضي الرملية الخصبة دون تلف.