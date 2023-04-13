سر انتشار البطيخ بالأسواق مبكرا.. الأسعار تبدأ من 30 جنيها

تغزو بشائر محصول البطيخ الأسواق بمختلف أنحاء مصر، منذ مطلع شهر أبريل الجاري، واللافت للأمر أنه وحسبما أشار التجار، فهو متواجد هذا العام مبكرًا وبكثرة قبل موعد ظهوره السنوي، فيما يتراوح سعر البطيخة الواحدة بين 30 جنيهًا و60 جنيهًا، ويتصدر بطيخ أسوان المبيعات هذه الفترة الزمنية القصيرة تزامنًا مع شهر رمضان الجاري ثم يليه بطيخ البحيرة الصحراوي.

ظهور البطيخ في الأسواق مبكرًا

وقال حافظ الصعيدي تاجر بطيخ وفواكه، في حديث خاص لـ«الوطن»: «البطيخ نزل السوق بدري السنة دي قبل ميعاده بأسبوعين مقارنة بالسنة اللي فاتت»، لافتًا إلى أن البطيخ الموجود بالسوق حاليًا من محافظة أسوان، معلقًا: «البطيخ سعره رافع شوية لأنه بشاير، والأصناف الموجودة جيزة وسيكاتا والطاووس».

وأضاف «الصعيدي» أنّ أول بطيخ يتواجد في الأسواق، هو بطيخ أسوان الذي ينتهي في أول مايو، ويليه بطيخ ألابشو والبحيرة الذي ينتهي في منتصف شهر يوليو، وكفر الشيخ ثم بطيخ العامرية والإسكندرية، وآخرها بطيخ مرسى مطروح الذي ينتهي في سبتمبر.

وقال المهندس الزراعي محمد إبراهيم سالم، مدير عام إدارة البساتين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريح لـ«الوطن»، إن البطيخ ازدهر هذا العام وملأ الأسواق مبكرًا قبل موعده، وذلك بسبب اعتدال وملائمة درجات الحرارة للمحصول في أسوان تزامنًا مع تغيرات المناخ، لافتًا إلى أن زراعة البطيخ تبدأ من شهر فبراير وحتى أول شهر مارس، ومنتصف يوليو حتى أول أغسطس، ومتوسط درجة الحرارة المثلى لزراعته من 15 إلى 20 درجة في مرحلة الازدهار والعقد، بينما تنضج الثمار في متوسط درجة حرارة بين 26 و30 درجة، وبناء عليه تحدد المناطق الملائمة لزراعته.

زراعة البطيخ في صعيد مصر

ولفت إلى انتشار زراعة البطيخ في الفترة الزمنية آواخر أغسطس وأول سبتمبر، مشيرًا إلى جودة زراعته في صعيد مصر حيث دفء الطقس في قنا وسوهاج وأسوان وتوشكى وبعض مدن الصعيد، موضحًا أنّ زراعة إحدى عروات البطيخ من ديسمبر وحتى يناير، تتم بطريقة الزراعة البعلية والخنادق بالمنيا، البرلس والوادي الجديد، مشيرًا إلى إمكانية زراعته في الأراضي الحديثة بالري الحديث بالتنقيط تحت الأجواء المعدلة في أنفاق بلاستيكية، كما تزرع العروة صيفية في أراضي الوادي بالنصف الثاني من فبراير، ويمكن زراعة البطيخ في البحيرة والإسكندرية في عروة صيفية متأخرة خلال شهر أبريل.

وأشار «سالم» إلى أن البطيخ من القرعيات، ويقع في منطقة رمادية بين الفاكهة والخضروات، إذ يعد فاكهة بمذاقه وبطريقة زراعته مثل الخضروات، كما تعد الجيزة 1، والجيزة 21 هجين أسوان، أحد أهم أنواع البطيخ، موضحًا أنّ أبرز الدول التي يصدر إليها البطيخ عالميًا هي إسبانيا، المغرب، المكسيك والولايات المتحدة وهولندا.