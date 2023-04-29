شريان تنمية جديد بالصعيد.. أبرز المعلومات عن محور سمالوط في المنيا

أجرت وزارة النقل، خطوات تنمية محور سمالوط في المنيا، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق رؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة، دولة 30 يونيو.

الهدف الصناعي والزراعي من المحور

في منشور لوزارة النقل، عبر صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضحت أن المحور المذكور سلفًا، يساهم في تطور الصعيد، ويهدف لربط المساحات الزراعية بمناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا، بالإضافة إلى تطوير الصناعة في شرق النيل بالمنيا، وتحقيق أمثل استفادة من مصانع الأسمنت والمحاجر هناك.

الهدف السياحي من محور سمالوط

وأوضحت أن محور سمالوط، له دور سياحي، إذ يحث على تنميتها، بسبب قربه الشديد من عدة أماكن سياحية تاريخية، وهي: «مسار العائلة المقدسة، ودير السيدة العذراء».

أهمية محور سمالوط

وجاء تنفيذ المحور، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تحجيم المسافة بين محاور النيل وبعضها البعض، لتيسير حركة المواطنين، بالإضافة إلى أهمية خدمة مشاريع التنمية التي تشهدها مصر، بعد 2014، لبناء الجمهورية الجديدة دولة 30 يونيو.

ويذكر أن المحور افتتح عام 2022، بطول 24 كيلو متر، وعرض 21 متر، بواقع حارتين لكل اتجاه، ويربط الطريق الزراعي بالصحراوي الشرقي، وكذلك الصحراوي الغربي.