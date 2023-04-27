إصابة 14 شخصا بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي في المنيا

أصيب 14 شخصا جميعهم من محافظة أسيوط، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 9146 ي ط س، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

جميع المصابين من محافظة أسيوط

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين أن جميع المصابين من محافظة أسيوط وهم: علي عادل عبد الرحمن 25 عاما، سيد زين خلف 45 عاما، خضر فيصل 25 عاما، جعفر زين خلف 22 عاما، محمد زيدان زين 3 سنوات، عبد الناصر زين 42 عاما، عادل أحمد 50 عاما، أدهم عادل 13 عاما، خالد دياب 23 عاما، محمد منصور 13 عاما، شقيقه عبد الرحيم 9 سنوات، أحمد فايد 21 عاما، طارق زيان 21 عاما، صلاح إبراهيم 32 عاما.

نقل المصابين إلى المستشفي

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج وتم التحفظ على السيارة الربع نقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.