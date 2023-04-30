مستشار النمسا: اتفاقيتان للتعاون مع مصر في مجالي الهجرة والهيدروجين قريباً

أعلن المستشار النمساوي، كارل نيهامر، أن بلاده بصدد توقيع اتفاقيتين مهمتين للتعاون مع مصر قريباً، في مجالي الهيدروجين الأخضر ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

تعميق التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية

وكتب نيهامر، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الشراكة بين النمسا ومصر وثيقة في العديد من المجالات، ومن أجل زيادة تعميق التعاون، سوف نتعاون بشكل أوثق في مكافحة الهجرة غير الشرعية والهيدروجين الأخضر.

وقال إن اتفاقية التنقل المخطط لها سوف تمكن البلدين من تنفيذ عمليات إعادة سريعة وفعالة إلى الوطن في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الهيدروجين الأخضر طاقة المستقبل

واعتبر المستشار النمساوي أن الاتفاقية المخطط لها بشأن الهيدروجين الأخضر لها أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل، وهذا الأمر يتطلب شراكات قوية.