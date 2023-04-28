ضبط 3 متهمين بمحاولة غسل 30 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، يقيمون بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأكدت التحريات محاولة المتهمين غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وحاول المتهمون إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.