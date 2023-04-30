جمال الكشكي لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر نجحت في إجلاء رعايا 50 دولة من السودان

أكد جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، دور مصر المحوري في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب من السودان، منذ اليوم الأول، مؤكدا أن مصر نجحت في إجلاء رعايا 50 دولة من السودان.

وقال في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن مصر ترى أن ما يحدث هناك شأن داخلي، وطالبت منذ اللحظة الأولى، بوقف إطلاق النار، وعودة الحوار السياسي والسلمي وعدم التدخلات الخارجية.

وأضاف أن الموقف المصري يحترم العلاقات التاريخية الرسمية بين مصر والسودان، لما لها من أهمية عميقة تتعلق بالأمن القومي للدولتين، وتمتد إلى العالم العربي، موضحا: «هناك ثوابت تنطلق مصر منها، وانعكس ذلك في الحوارات الدبلوماسية والسياسية التي تدور الآن بين الطرفين المصري والسوداني».

وأشار إلى تشكيل خلية أزمة من كوادر احترافية هناك، ضمت وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والخارجية والهجرة، لمتابعة إجلاء الرعايا السودانيين، مؤكدا أن التنسيق المصري عال المستوى مع المسؤولين والأطراف السودانية والسفارة المصرية في الخرطوم، والقنصليتين المصريتين في بور سودان ووادي علفة.

وتابع: «نجحنا في متابعة تمرير رعايا 50 دولة من السودان إلى مصر عبر معبري قسطل البري وأرقين، ورحيل الرعايا الأجانب عبر المواني البرية، فضلا عن الجسور الجوية التي أقامتها منذ الساعات الأولى، بجانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، ومحاولة توفير الاحتياجات الكاملة من غذاء ودواء في المطارات».

واستشهد بثناء جورجا ملوني، رئيس الوزراء الإيطالي، والسفير صالح موطلو شن، القائم بأعمال السفارة التركية في مصر، وسيريل نون، السفيرة الألماني بالقاهرة، على جهود الدولة المصرية فيما يخص الأزمة السوداي.

واختتم: «نحن أمام دبلوماسية وفريق عمل مصري احترف القدرة على إجلاء الرعايا في الأوقات الصعبة».