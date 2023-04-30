استمرار حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة الجديدة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أمير ناصف، اليوم، تجديد حبس متهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، 45 يوما على ذمة التحقيقات، ومن المنتظر إحالتهم إلى محكمة الجنايات خلال أيام.

واعترف المتهمان، أمام وجدي السولية مدير نيابة القاهرة الجديدة بارتكاب الواقعة، وأنهما على علم بأن الفيلا ملك اللاعب محمد صلاح، وراقباها قبل سرقتها.

أحدهما كان غفيرا بالفيلا

وفي بيان صادر عن النيابة العامة حول الواقعة، وفقا لأقوالهما أن أحدهم سبْقِ عملِ أحدِهِما غفيرًا بمسرحِ الواقعَةِ، منذُ عامٍ ونِصف، وارتكابِهِ الواقعةِ، لمرورِهِ بضائقةٍ ماليةٍ، وعلمِهِ بخلوِّ المسكنِ من قاطنِيهِ، واتفاقِهِ مع واحدٍ من المتهمِينَ على ارتكابِهَا، فقصدَا المسكنَ وتمكنَا من فتْحِ إحدَى نوافذِهِ ودُلوفِهِ وسرقةِ بعضِ منقولاتِهِ، وفرَّا هاربيْنِ، وقد تركَا بعضًا من هذه المسروقاتِ لدى المتهمِ الثالثِ لإخفائِها.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الماضي، من مدير أعمال أحد لاعبي كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة، بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين «أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه»- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 12 مارس الماضي.