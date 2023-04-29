 تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خطى القاهرة / كفر الشيخ / بيلا، والعكس وخط القاهرة / دمياط والعكس بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1 / 5 / 2023، في إطار تنفيذ التوجيهات الخاصة بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل فور تجهيزها.

بيانات ومواعيد بعض القطارات التي تم تعديلها

وعن بيانات بعض القطارات التي تم تعديلها، فقالت الهيئة في تقرير لها، إنه اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 809 سياحي «لقاهرة / بيلا» ليتكون من 8 عربات «2 ثالثة مكيفة + 6 تهوية ديناميكية» وبنفس جدوله الحالي.

واعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 810 سياحي «بيلا / القاهرة» بنفس التركيب الوارد به قطار 809 من القاهرة وبنفس جدوله الحالي.

اعتباراً يوم الجمعة الموافق 5 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطاري «941 / 966» سياحي «القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط» والعكس ليتكون من 8 عربات «2 ثالثة مكيفة + 6 تهوية ديناميكية» وبنفس جدولهم الحالي.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.