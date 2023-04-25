وصول قطاري تالجو جديدين لتشغيلهما على خطوط السكة الحديد

نوعية جديدة من القطارات، أضافتها هيئة السكك الحديدية على خطي الوجهين القبلي والبحري، انطلاقا من حرصها على تطوير هذا المرفق المهم الذي يقل عددا كبيرا من المواطنين يوميا، وهي قطارات التالجو وشغلتها بشكل يومي على خط الصعيد من القاهرة إلى أسوان لخدمة أهالي الصعيد، مثلما وفرت لأهالي الوجه البحري.

مميزات قطارات التالجو

في الفترة السابقة، شّغلت السكة الحديد 4 قطارات من نوعية التالجو، وحاليا وصل القطاران الخامس والسادس تمهيدا لتشغيلهما، خاصة أن هذه النوعية من القطارات لها العديد من المزايا غير الموجودة في القطارات الأخرى؛ أبرزها مرونتها على خط السكة الحديد وتزويدها بكاميرات مراقبة، وفق تصريحات المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد لـ«الوطن».

ووصل قطار التالجو الخامس إلى القاهرة، وبدأ الخبراء المتخصصون يجرون التجارب الأولية عليه للاطمئنان على تشغيله قريبا على خط السكة الحديد للصعيد، في إطار حرص وزارة النقل على توفير خدمات نقل جماعية متميزة لجمهور الركاب.

توريد 6 قطارات

قطار التالجو السادس وصل حاليا ميناء الإسكندرية، ومن المقرر أن يخضع أيضا لنفس التجارب الأولية التي تسبق التشغيل الفعلي على خط السكة الحديد للوجه البحري.

تشغيل قطارات التالجو على خطوط السكة الحديد للوجهين القبلي والبحري، يأتي وفق عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية، إذ جرى تشغيل 2 قطار إلى الإسكندرية يوميا و2 قطار إلى أسوان يوميا.

أسعار تذاكر قطار التالجو

قالت الهيئة في تقرير لها، إن أسعار الدرجة الأولى من القاهرة لأسيوط 350 جنيها، والثانية 250 جنيها، ومن القاهرة إلى سوهاج للدرجة الأولى 500 جنيه، والثانية 300 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة لقنا 550 جنيها، والثانية 350 جنيها، والدرجة الأولى من القاهرة للأقصر 600 جنيه والثانية 400 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة لأسوان 700 جنيه والثانية 550 جنيها.