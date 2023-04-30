السيطرة على حريق نشب بجوار شريط السكة الحديد بكفر الزيات دون إصابات

شب حريق، بالحشائش والهيش، المتواجد على جانبي شريط السكة الحديد، في المنطقة الواصلة بين قريتي الدلجمون وكفر ديما، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، دون إصابات أو أضرار، أو تعطل لحركة القطارات، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بلاغا من علاء أبو هاني رئيس الوحدة المحلية بقرية الدلجمون، يفيد بنشوب حريق بالهيش والحشائش والبوص، بجوار شريط السكة الحديد، بين منطقة كوبري الهويس، بقرية الدلجمون، وقرية كفر ديما التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية، وسيارتان من قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى القطارات المارة، وكذلك كهرباء الضغط العالي والكابلات الأرضية، وتم إجراء عمليات تبريد خشية اندلاع النيران مرة أخرى.

دون إصابات

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع حريق بالهيش والحشائش والبوص المتواجد على جانبي شريط السكة، في المنطقة الواصلة بين قريتي الدلجمون وكفر ديما، بجوار الطريق الزراعي «كفر الزيات - طنطا»، دون وقوع إصابات أو أضرار أو تعطل لحركة القطارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.