«السكة الحديد» تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت.. تصل إلى 90 دقيقة

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت، على مختلف خطوط الوجهين البحري والقبلي، نتيجة لما يجري من أعمال في المشروعات الحديثة من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكة الحديد.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت

- خط «القاهرة – أسيوط»: 60 دقيقة.

- خط «القاهرة – الإسكندرية»: 30 دقيقة.

- خط «أسيوط – أسوان»: 60 دقيقة.

- خط «قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة»: 45 دقيقة.

- خط «طنطا – المنصورة- دمياط»: 45 دقيقة.

- خط «بنها – بورسعيد»: 90 دقيقة.

تعليمات مهمة من السكة الحديد للركاب

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة النقل حملة تحت عنوان «سلامتك تهمنا» لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة، مشددة على ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه.

إعادة تأهيل وتطوير وتحديث قطارات الإسباني بالكامل

وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أنه يجري حالياً إعادة تأهيل وتطوير وتحديث قطارات الإسباني بالكامل إذ يتكون كل قطار من «عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية»، موضحة أن التشطيبات على أعلى مستوى، فضلاً عن أعمال رفع كفاءة عدد من عربات تحيا مصر حيث تم نهو رفع كفاءة 120 عربة حتى الآن من اجمالي 175 عربة جاري رفع كفائتهم بورش كوم أبوراضي.