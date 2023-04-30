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رئيس وزراء اليابان: المتحف الكبير رمز للتعاون الثقافي مع مصر

كتب:

عمرو حسني
06:05 م | الأحد 30 أبريل 2023
رئيس وزراء اليابان

رئيس وزراء اليابان

قال فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، إن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف، ودليل ورمز للتعاون الثقافي مع مصر.

تطلع لاستمرار التعاون مع مصر

وتابع في مؤتمر صحفي بمقر المتحف المصري الكبير، مساء اليوم الأحد: «نتطلع لاستمرار التعاون مع مصر وتم التوقيع على الدفعة الثالثة من التعاون في الخط الثالث لمترو الأنفاق وسيتم افتتاح محطة أمام المتحف المصري الكبير».

ومن جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بنظيره الياباني فوميو كيشيدا وزيارته لمصر، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير نموذج ناجح لتطوير الشراكة مع اليابان. 

 

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بقلم عمرو حسني