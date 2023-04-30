زلزال بشدة 4.3 ريختر يضرب مقاطعة ملاطية التركية

أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بيانا توضح فيه وقوع زلزال شدته 4.3 درجة على مقياس لريختر لقياس الزلازل ووقع في مقاطعة ملاطية التركية.

عمق الزلزال الذي وقع قبل قليل

وأشار البيان الصادر مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل البلاد هزات أرضية قبل قليل في منطقة أكشداج، ووقع الزلزال على عمق 11.07 كيلومترا تحت سطح الأرض.

زلزال ضرب تركيا وسوريا مطلع فبراير الماضي

وشهدت الجمهورية التركية زلزلا شديد في مطلع فبراير الماضي وضرب سوريا أيضا ووصلت شدته 7.8 على مقياس ريختر للزلازل وكانت الإصابات والوفيات في البلدين أكثر من 50 ألف شخص وسط تضامن عالمي مع الدولتين بعد تدمير بعض المناطق بشكل كامل وشهد التدمير المستشفيات والبنية التحتية، في الوقت الذي طالبت منظمة الأمم المتحدة مختلف الدول لتقديم مساعدات من أجل مساعدة الدول المنكوبة.