«مالديف مصر».. 3 شواطئ في مرسى علم ينصح بزيارتها (صور)

تعتبر مدينة مرسى علم من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتضم 3 شواطئ خلابة، لُقبت بـ«مالديف مصر»، ومن أهم بقاع مصر الجاذبة للسياحة، وهي شواطئ شرم اللولي والقلعان وبحيرة النيزك، ودائما ينصح بزيارتها وتبعد مرسى علم 274 كيلومترا جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتضم محميات طبيعية خلابة وجزر بحرية ومواقع فريدة.

3 شواطئ في مرسى علم ينصح بزيارتها

يوضح بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرسى علم هي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي.

ويلقبونها «مالديف مصر» وهي تشبه جزر المالديف بصورة كبيرة حيث الرمال الناعمة والمياه الفيروزية والشواطئ الخلابة وتضم 3 شواطئ هي الأجمل على الإطلاق وهي:

شاطئ شرم اللولي

يوضح أبو طالب أن شاطئ شرم اللولي ضمن قائمة أفضل 10 شواطئ في العالم، وهو شاطئ رملي ناعم في كنف سلاسل جبال البحر الأحمر الملونة ومياه صافية تتلألأ تحت أشعة الشمس الدافئة ليتدرج اللون الأزرق في مشهد بديع، ويضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية، وأنواع مختلفة من الأسماك، وكائنات بحرية وكنوز فريدة.

شاطئ خليج القلعان

شاطئ خليج القلعان وهو شاطئ رملي وفيه بحيرة طبيعية رملية، ويقع بمحمية وادي الجمال جنوب مرسى علم، ويحتوي على العديد من الشعب المرجانية التي ليس لها مثيل في العالم ويتميز بالمناظر الطبيعية وشجر المانجروف والطيور البرية النادرة في العالم مثل الصقور والنسور من الفصائل النادرة.

شاطئ بحيرة النيزك

تقع بحيرة النيزك على بعد 8 كيلومترات جنوب مرسى علم، وهي عبارة عن حمام سباحة طبيعي دافئ شتاء وبارد صيفا ولا يوجد لها مثيل في العالم، وتكونت بفضل العوامل الطبيعية، وحسب بيان هيئة تنشيط السياحة أنها «جنة سرية مخبأة فى كوكبنا»، حيث أمام بحيرة طبيعية يمكن السباحة بها والاستمتاع بجمالها والغوص في أعماقها.