جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسماعيلية.. تبدأ السبت

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع إنهاء المديرية كل الاستعدادات لامتحانات النقل وامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وتحديد اللجان لبدء الامتحانات مع بداية شهر مايو المقبل، ورفع حالة الطوارئ في كل مديريات التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تجهيز الامتحانات الخاصة بالطلاب والتأكد من فاعلية شبكات الإنترنت في كل المدارس واللجان.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إنه تم تحديد جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسماعيلية على أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل وتبدأ فيها امتحانات الصف الخامس الابتدائي كالآتي..

السبت 6 مايو: اللغة العربية والخط العربي.

الأحد 7 مايو: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

الاثنين 8 مايو: مادة العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 9 مايو: مادة الدراسات.

الأربعاء 10 مايو: مادة الرياضيات ومادة ICT

طوارئ مع إعلان جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسماعيلية

وقال محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه وجَّه برفع درجة الاستعداد والطوارئ في كل المدارس واللجان التي ستبدأ فيها الامتحانات السبت المقبل بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسماعيلية والجاهزية لامتحانات الشهادات.

وأضاف أنه وجَّه كل المدارس بضرورة تعقيم وتطهير المدارس واتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية في اللجان ومنع دخول أي من أولياء الأمور إلى مقر اللجان أو اصطحاب الهواتف المحمولة مع الطلاب.