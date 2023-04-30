غدا.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالتعليم الفني ببني سويف

ناقش الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مدارس التعليم الفني بالمحافظة، لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق غدا الإثنين، إذ يؤدي ما يزيد على 55 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الفني «صناعي - زراعي - تجاري».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، اليوم الأحد، بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ورمضان رجب مدير الشؤون القانونية بالمديرية ومديري إدارات التعليم الصناعي والزراعي والتجاري وموجهي التعليم الفني، لمناقشة الاستعداد لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني 2023/2022 والتي تنطلق غدا الاثنين 1 مايو وتستمر حتى 18 مايو.

الالتزام بتحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان

ووجه وكيل تعليم بني سويف، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان؛ حرصا على صحتهم و سلامتهم مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها و توفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية.

كما وجه «عبد التواب»، بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الامتحانات، والتواجد قبل بدء الامتحان وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب، مع إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وعدم وجود غير المشاركين في أعمال الامتحانات داخل المدرسة، لضمان انضباط الامتحانات ومتابعة جميع إداريات اللجنة وتوقيع الملاحظين على كشوف الملاحظة قبل بدء اللجنة وعدم مغادرة اللجنة قبل الموعد المحدد، والتأكد من توقيع جميع المشاركين في أعمال الامتحانات على إقرار الموانع مع التأكد من وضوح وجودة ورق الأسئلة.

وشد على حظر استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين وضرورة تطبيق القانون بشأن حالات الغش.