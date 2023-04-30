مساعد رئيس حزب الوفد لـ«الوطن»: التعليم أساس كل شيء ولا تقدم بدونه

قال اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحزب له باع كبير، والقضايا المعروضة في الحوار الوطني مهمة إذ استمرت مناقشتها وقت طويل، متابعا «أتمنى من الله أن نوفق في ذلك لصالح الشعب المصري»، لافتا إلى أن الأولوية لكل قضايا الحوار الوطني وليست لقضية بعينها، ولدينا مطالبات أكثر من المتاح، لذلك نحدد الأولوليات وفقا للقضايا التي تخدم المواطن.

التعليم أساس كل شيء

وأوضح «نور»، في حوار استضافته جريدة «الوطن» بمناسبة الاستعداد لانطلاق جلسات الحوار الوطني، أن التعليم أساس كل شيء، وبدون التعليم لا يوجد تقدم.

وأشاد بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، «لقينا فيه اهتمام بالتعليم، والتعليم أساس التقدم، ونحتاج لزيادة عدد المدارس والمدرسين على مستوى راقي، مؤهلين تعليميا، أنا في المدرسة كنا 23 طالبا في الفصل، وكان المدرس بيقدر يتعامل معانا كلنا، وعارفنا بشكل واضح، وكان فيه فرصة للتفاهم والنقاش بين الطالب والمدرس، عندنا مدارس في الجيزة، الفصل فيه 80 طالب».