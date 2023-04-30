كراسة شروط حجز مشروع «سكن لكل المصريين 4» في 6 محافظات

يترقب عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات مصر، فتح باب حجز وحدات مشروع «سكن كل المصريين 4» وذلك في 6 محافظات، والتي بدأت من اليوم الأحد 30-4-2023 وذلك في إطار دعم صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

وتستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها لدى قرائها لمعرفة تفاصيل حجز وحدات مشروع «سكن كل المصريين 4» وكراسة الشروط الخاصة بالمشروع في السطور التالية.

حجز وحدات مشروع «سكن كل المصريين 4» في 6 محافظات

ووفقاً لقرار وزارة الإسكان والمرافق العامة، التي أعلنت عن حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 يتم التقديم له إلكترونيًا عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى للحجز (اضغط هـنـا).

تفاصيل مشروع سكن كل المصريين 4

وكشف بيان صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، إنه يتم حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 بأسبقية الحجز إلكترونيًا، مضيفاً على أن يتم تطبيق نظام الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن التي تم طرحها في الإعلان الحالي، ويشترط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

وحدات مشروع «سكن كل المصريين 4» في 6 محافظات

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، عن المحافظات المسموح التقديم فيها حيث تم فتح باب الحجز علي وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 في 6 محافظات ومنها:

محافظة القاهرة

بياض العرب بمحافظة بني سويف

العصلوجي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية

الغردقة و سفاجا بمحافظة البحر الأحمر

دمنهور بمحافظة البحيرة

مدينتي الزرقا شطا بمحافظة دمياط

شروط حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4

وتبدأ مساحة الوحدة السكنية المطروحة من مساحة 75 مترًا وتصل حتى 127 مترًا، وجاءت شروط التقدم لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 في عدد 6 محافظات كالتالي:

1. ألا يكون المتقدم لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 أو الأسرة سبق له الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 أو يوليو 2021 بتعديلاتهم.

2. لا يحق للمتقدم أو للأسرة حجز أكثر من شقة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4.

3. الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام شقق مشروع سكن كل المصريين 4، هي 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل مع إعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة السكنية في حالة عدم استلامها.

4. يؤكد المتقدم على صحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا.

5. ويحق لصندوق التمويل العقاري استرداد وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

6. عند التعاقد نقدًا لا يطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة أعلاه.