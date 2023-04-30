وزير التعليم يفتتح المعرض السنوي لـ«التعليم الفني» بالمدرسة الفنية المتقدمة

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، المعرض السنوي للتعليم الفني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، الذي يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسي 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

مشروعات الطلاب

تفقد الدكتور رضا حجازي، المعرض العام لمنتجات التعليم الفني، لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث استعرض مشروعات طلاب الصفين الثاني والثالث بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتعليم المزدوج، وشرح الطلاب لمشروع المدينة الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتحكم في الأجهزة بها، عن طريق الهاتف المحمول ونظام الحماية عن طريق الليزر.

كما استمع الوزير، لشرح حول تجميع الأجهزة الإلكترونية «التابلت، والشاشات، والكاميرات»، وشرح الطلاب لجهاز توفير وترشيد المياه، وناقش الطلاب حول مشروعاتهم، وكيفية الاستفادة منها.

المنتجات الغذائية

كما تفقد الوزير، أقسام الملابس الجاهزة، وأعمال النجارة، والمعمار والتشطيبات، وترميم الآثار، وإعادة تدوير كسر الحجارة، كما تفقد جناح المنتجات الغذائية للمدارس الزراعية، وتصنيع الأغذية، والنسيج والطباعة، والزخرفة.

وأشاد الوزير، بمهارات الطلاب وجودة المنتجات المعروضة، مشيرا إلى أن مدارس التعليم الفني، قادرة على تقديم منتجات عالية الجودة بأيدى طلابها، مؤكدا أن الوزارة تعمل دائما على تطوير منظومة التعليم الفني وتغيير الصورة النمطية عنها.

ومن الجدير بالذكر، أن المعرض السنوي للتعليم الفني انطلق بمشاركة 15 إدارة تعليمية، إذ شاركت مدرسة الهيئة العربية للتصنيع بالمعرض، ومن إدارة مدينة نصر التعليمية المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمشروعات تخرج الطلاب، كما شاركت مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي بأعمال النجارة والعمارة والزخرفة والكهرباء، ومدرسة اللواء ماجد في تخصصات الزخرفة والتبريد والكهرباء، ومدرسة الألسن الفندقية في مجال الإلكترونيات والتقديم وعمل المأكولات.

وشاركت أيضا إدارة السيدة زينب بمدرسة أحمد ماهر في مجال الحديد المشغول وكذلك تخصص المعادن الزخرفية، والصناعات الخشبية وأعمال الحرف التراثية، ومدرسة السيدة زينب بنات بتخصصات الملابس الجاهزة والمعادن الزخرفية، ومدرسة زين العابدين للتعليم المزدوج بأعمال الملابس الجاهزة.

ومن إدارة الزاوية الحمراء، شاركت مدرسة الزاوية الحمراء الفنية في التخصصات المختلفة من ملابس جاهزة والصناعات الخشبية والمعادن الزخرفية، بجانب مشاركة إدارة النزهة بمدرسة أحمد عرابي في عمل ورشة سيارات داخل ورش التعليم الفني، بالإضافة إلى مشاركة إدارة السلام بمدرستى السلام المعدنية الأورمان الفندقية.