جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية التيرم الثاني

شغل اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب معرفة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية الترم الثاني وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، حيث من المقرر بدء الامتحانات خلال شهر مايو المقبل 2023.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية الترم الثاني، إذ أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في الأسبوع الأول من شهر مايو المُقبل.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية الترم الثاني لتبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الفترة المسائية والصباحية من يوم السبت 6 مايو وحتى يوم وحتى يوم الأربعاء 10 مايو.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي

ويبدأ امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 6 مايو، ويليه امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الأحد ثم امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية يوم الاثنين 8 مايو ويليه امتحان اللغة الأجنبية يوم الثلاثاء 9 مايو، لتنتهي الامتحانات بمادة الرياضيات يوم 10 مايو.