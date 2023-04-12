«تعليم الإسكندرية» تكرم 45 معلما من مديري المدارس والوكلاء

كرم الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، 45 معلمًا من مديري المدارس والوكلاء والمعلمين لدورهم في خدمة ودعم العملية التعليمية وتقديرًا لدورهم في تعظيم المقترحات وإزالة المعوقات وحل المشكلات التي تخص المعلمين، تفعيلًا للكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2022 بشأن وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وتكون تحت رئاسة مدير المديرية مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده «أبوزيد» اليوم الأربعاء، بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية ومحمد السني، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وإسلام الليثي مسؤول وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية مع مسئولي وحدة التواصل ودعم للمعلمين بالإدارات التعليمية الـ9 والمتميزين من مديري المدارس والوكلاء والمعلمين.

مدير المديرية: أهم اختصاصات الوحدة هي التواصل مع المعلمين

وأكد مدير المديرية أن أهم اختصاصات الوحدة هي التواصل مع جميع المعلمين بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى خاصة بهم ودراسة ويخص هذه الشكاوى بهدف حلها وإزالة المعوقات أو الصعوبات التي تواجههم.

ووفق بيان مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بإثابة المتميزين من مديري المدارس والوكلاء والمعلمين وذوي الهمم والقدرات الخاصة ضمن أنشطة تفعيل وحدة التواصل ودعم المعلمين.