أنهت مديرية التربية والتعليم كل الاستعدادات لامتحانات النقل وامتحانات الشهادة الإبتدائية والإعدادية، وتحديد اللجان في الإسماعيلية لبدء الامتحانات مع بداية شهر مايو المقبل، ورفع حالة الطوارئ في كل مديريات التربية والتعليم بالتزامن مع الإعلان عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسماعيلية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تحديد جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الإسماعيلية على أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل بالتزامن مع بدء امتحانات النقل في كافة مدارس المحافظة.

وحددت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الإسماعيلية كالاتي

السبت 6 مايو: اللغة العربية والخط العربي

الأحد 7 مايو: اللغة الانكليزية والتربية الدينية.

الاثنين 8 مايو: مادة الرياضيات ومادة ICT

الثلاثاء 9 مايو: مادة الدراسات.

الأربعاء 10 مايو: مادة العلوم والمهارات المهنية.

تعقيم اللجان مع إعلان جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الإسماعيلية

ووجه الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بتعقيم وتطهير المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية في اللجان ومنع دخول أي من أولياء الأمور الي مقر اللجان أو اصطحاب الهواتف المحمولة مع الطلاب.

وحددت مديرية التربية والتعليم عدة ضوابط لأداء الامتحانات خلال هذا العام شملت إجراء الامتحانات التكميلي عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والي جانب إجراء امتحانات المستزوي الرفيع للغة الأجنبية الأولي بمدارس اللغات بمعرفة بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص فيما يجري امتحان مواد الأنشطة التربوية عمليا ويعقد قبل الامتحانات التحريرية.

وقال محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية انه وجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ في كافة المدارس واللجان التي ستبدأ فيها الامتحانات السيت المقبل بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسماعيلية والجاهزية لامتحانات الشهادات.