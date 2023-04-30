جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة كفر الشيخ.. تبدأ 7 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة كفر الشيخ، للفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد جداول الامتحانات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة كفر الشيخ

وتقدم «الوطن» امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة كفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وبحسب جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة كفر الشيخ فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الأحد 7 مايو 2023: مادتي اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الاثنين 8 مايو 2023: مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 9 مايو 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الأربعاء 10 مايو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

- الخميس 11 مايو 2023: مادة الرياضيات.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كل استعداداتها، لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏