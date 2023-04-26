أعلنت التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الفيوم والتي تنطلق السبت 6 مايو المُقبل بالتزامن مع انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي 10 من شهر مايو، حيث تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيره وفقًا لما ورد في الجدول.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي وذويهم في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الفيوم وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي، فيما يحل موعد انتهاء نهاية العالم الدراسي 2023 بدءًا من 8 يونيو المُقبل.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الفيوم

ويأتي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة الفيوم كالآتي:

السبت 6 مايو 2023.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والذي يستمر لمدة ساعتان ونصف، يخصص منها نحو عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، حيث يبدأ الامتحان في تمام الساعة 8:30 وينتهي 11:00 ظهرًا.

الأحد 7 مايو 2023.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة الرياضيات والذي يستمر لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ في تمام الساعة 8:30 وينتهي 10:00 صباحًا، ثم يحصل التلاميذ على استراحة لمدة 30 دقيقة، وعقب ذلك يؤدوا امتحان المهارات المهنية والذي يستمر لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 10:30 وحتى 12:00 ظهرًا.

الإثنين 8 مايو 2023.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والذي يستمر لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:30 وحتى 10:0 صباحًا، ثم يحصلوا على استراحة لمدة نصف ساعة، ويؤدون بعدها يليه امتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ في تمام الساعة 10:30 صباحًا ويستمر حتى 12 ظهرًا.

الثلاثاء 9 مايو 2023.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذي يستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ في تمام الساعة 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، ثم يحصل التلاميذ على استراحة نصف ساعة، وبعد ذلك يؤدوا امتحان مادة التربية الدينية والذي يبدأ 10:30 صباحًا ويستمر حتى 12:00 ظهرًا.

الأربعاء 10 مايو 2023.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة العلوم، والذي يستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 10 صباحًا.

استعدادات مكثفة لاستقبال الامتحانات

في سياق متصل، تكثف مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، من استعداداتها لانطلاق امتحانات نهاية العام، بتعقيم الفصول، والتأكد من تهويته، وعمل الصيانة اللازمة للمراوح ودورات المياه، لتوفير الراحة اللازمة للتلاميذ خلال الامتحان.