جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني الدور الأول «نهاية العام» للعام الدراسي 2022-2023، حيث تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية في الفترة من 6 حتى 25 مايو 2023.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ يوم 1 مايو مستوى الرفيع، مشيرا إلى أنّ امتحانات اللغة الثانية تكون في نفس اليوم، على أن تكون مادة المستوى الرفيع لجنة أولى.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف الساعة وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف الساعة.