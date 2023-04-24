جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 في المحافظات.. تنطلق خلال أيام

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام الدراسي بحسب جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 في المحافظات، والذي أعلنت عنه العديد من مديريات التربية والتعليم خلال الأيام القليلة الماضية، بينما تستعد باقي المحافظات للإعلان عنه فور اعتماده، حيث تنطلق امتحانات الصف الخامس لنهاية العام في الأسبوع الأول من شهر مايو المُقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 في المحافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من التلاميذ وأسرهم في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 في المحافظات لنهاية العام «الترم الثاني» للعام الدراسي 2022/2023، فإنّ الامتحانات تنطلق مطلع مايو وتستمر حتى 21 مايو المُقبل، على أن تبدأ المدارس في عقد امتحان المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع بدءًا من 1 مايو.

جدول امتحانات الصف الخامس كفر الشيخ

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في كفر الشيخ كالتالي:

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس المنوفية

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني محافظة المنوفية كالتالي:

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مواد العلوم والدراسات الاجتماعية والخط العربي.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي القاهرة

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 القاهرة كالتالي:

الخميس 4 مايو 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 6 مايو 2023: امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الجيزة

ويأتي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الدقهلية

ووفقًا لـ جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 الدقهلية فإنّها تنطلق يوم السبت 6 مايو كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادتي التربية الدينية، واللغة العربية.

الاثنين 7 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي أسيوط

ويأتي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 أسيوط كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، ومادة المهارات المهنية.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية.

السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادتي الرياضيات، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي البحيرة

وكشف جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 البحيرة أيام الامتحانات كالتالي:

الثلاثاء 2 مايو 2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأربعاء 3 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 4 مايو 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

السبت 6 مايو 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الشرقية

وضم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 الشرقية تفاصيل الامتحانات التي جاءت كالتالي:

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادتي العلوم، والرياضيات.

الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والمهارات المهنية.